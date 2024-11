Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Udinese-Juventus 0-2 | Annullato il gol di Davis LIVE

Seconda sfida del sabato tutta bianconera, valida per l’undicesima giornata del campionato diA, tra l’e laDopo la gara delle 15 tra il Bologna di Italiano e il Lecce di Gotti, è tempo di scendere in campo anche per lache, per l’undicesima giornata del campionato diA, fa visita all’: una partita tutta a tinte bianconere. Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Kosta Runjaic, sono una delle sorprese più liete di questo campionato e, nonostante la sconfitta nell’ultimo turno patita sul campo del Venezia di Eusebio Di Francesco in rimonta, da 0-2 a 3-2 con un uomo in meno, sono alle soglie della zona Europa con 16 punti, solo due in meno degli avversari di giornata.