Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Monza-Milan 0-0: parata strepitosa di Maignan! – LIVE

Terzo e ultimo impegno, valido per l’undicesima giornata del campionato diA, tra ile ilin uno dei tanti derby lombardi Dopo le gare giocate nel pomeriggio tra Bologna-Lecce e Udinese-Juventus, si chiude il sabato dell’undicesima giornata del campionato diA tra ile il, uno dei derby lombardi in programma in questa stagione. Paulo Fonseca (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Alessandro Nesta, grande ex della partita dopo i tanti anni da calciatore nel club meneghino, si presentano a questo appuntamento dopo la sconfitta per 2-0 patita sul campo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Un passo falso che frena la striscia positiva a quota tre risultati utili consecutivi.