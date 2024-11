Anconatoday.it - Detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori: arrestato dopo la condanna definitiva

Leggi tutto su Anconatoday.it

JESI – Nella giornata di ieri gli agenti della polizia giudiziaria in servizio presso il Commissariato di Jesi hannoun quarantatreenne in quantoto in viaper il reato di detenzione didi anni 18. L’uomo