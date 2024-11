Palermotoday.it - Degrado via Umberto Giordano e in via Daidone: "Sono strade ricoperte da erbacce"

Leggi tutto su Palermotoday.it

Si trovano così da anni queste vie e i pedonicostretti a camminare per strada dato che il marciapiedi è totalmente inservibile. C’è anche una scuola elementare qualche centinaio di metri avanti. Non so il Comune per in questo scempio dove stia. Inutile qualsiasi parola, le immagini parlano