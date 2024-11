Sport.quotidiano.net - Debutto del nuovo prodotto Macron che avrebbe dovuto fare il suo esordio contro il Milan. La terza maglia al cospetto di ventisettemila tifosi

(Sport.quotidiano.net - sabato 2 novembre 2024) Lagriffatachetogliere il velo coldebutterà invece oggi col Lecce. E’ una nota di colore in un pomeriggio che vedrà un’altra presenza massiccia di spettatori al Dall’Ara. Il tutto esaurito in stagione non è stato ancora centrato, complice il fatto che fin qui sono mancati gli scontri casalinghi con le big. Ciononostante oggi saranno attorno ai 27 mila gli spettatori presenti, tra abbonati e titolari di biglietto. La rappresentanza salentina in curva ospiti fino a ieri mattina non superava il migliaio di unità, ma occhio alla corsa al tagliando delle ultime ore considerato che sono molti i salentini che vivono in città e in regione. Intanto procede spedita la prevendita per la sfida di Champions col Monaco: anche se il club non ha ancora fornito dati ufficiali.