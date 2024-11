Dal ritorno a teatro a ‘Stasera tutto è possibile’ | i progetti di Stefano De Martino

Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Dai pacchi di ‘Affari Tuoi’, che gli stanno dando enormi soddisfazioni in termini di Auditel e critica, al palcoscenico.Detornerà da fine anno incon il suo ‘Meglio Stasera’, un “quasi one man show”, come ama definirlo, in cui balla, canta e intrattiene. Per ora sono calendarizzate le date del 26, 27, 28 e 29 dicembre alPoliteama di Napoli e quelle del 7 e 8 febbraio 2025 alBrancaccio di Roma (i biglietti sono già in vendita su Ticketone) ma è probabile che si aggiungeranno altre date in altre città, in primis Milano. Intanto, tra mille voci non confermate su un suo possibile coinvolgimento nel Sanremo di Carlo Conti, è praticamente certo invece il suoconnel nuovo anno anche se la collocazione ancora non sarebbe definita.