Lapresse.it - Dal Massachusetts l’albero di Natale per il Rockfeller Center

Leggi tutto su Lapresse.it

(LaPresse) – Quest’annodiche sarà esposto aldi New York ha un “forte accento” del New England. L’abete rosso che presto arriverà a Manhattan proviene infatti da West Stockbridge, nello stato del. Giovedì 1 novembre è iniziato il processo di abbattimento del: in seguito farà un viaggio di circa 140 miglia verso sud, arrivando il 9 novembre nel centro di Manhattan dove sarà infine esposto. In seguito, il 4 dicembre, sarà illuminato durante una trasmissione televisiva in diretta con 50.000 luci multicolori e una stella Swarovski in cima. Si tratta del primo albero proveniente dalscelto per ildal 1959.