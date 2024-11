Pordenonetoday.it - Da Ferri Auto la tappa del tour Kia EV3 Premiere Event

Leggi tutto su Pordenonetoday.it

l 12 novembreospiterà una delle tappe del Kia EV3, ilnazionale dedicato al lancio del nuovo SUV elettrico compatto Kia EV3. Questoo esclusivo farà parte di unche coinvolge 47 concessionari in tutta Italia in un arco di 9 settimane.Uno Diviso in