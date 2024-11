Riminitoday.it - Crisi dei negozi di vicinato, Tosi (FI): "Nei centri storici una circolazione stradale fluida e razionale e parcheggi"

Leggi tutto su Riminitoday.it

"Come esponente che arriva dalle Liste Civiche in Forza Italia, il mio impegno al fianco del commercio neicittadini sarà totale, finanziando opere a sostegno, come ipubblici". Ad intervenire sui problemi deidiè Renata, candidata Consigliere Regionale per