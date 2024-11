Linkiesta.it - Come funziona l’integrazione attiva dei rifugiati ucraini in Estonia

(Linkiesta.it - sabato 2 novembre 2024) Vivere vicino alla Russia non è semplice. Lo sanno bene gli estoni, indipendenti dal 1991, inevitabilmente coinvolti anche loro nell’invasione dell’Ucraina per almeno due motivi. Il primo è la paura di essere i prossimi a essere invasi, sia per una questione geografica sia perché fino a trent’anni fa anche loro erano sotto il dominio dell’Unione Sovietica. Il secondo motivo è che l’è stata la destinazione di quasi cinquantamila profughisin da marzo 2022, in una nazione che ha solo 1,3 milioni di abitanti. L’avventore che si reca a Tallinn spesso inizia il suo tour da Piazza della Libertà (Vabaduse Väljak), la piazza principale della città. Se sulla destra c’è un simbolo religioso, la chiesa luterana di San Giovanni, sulla sinistra e di fronte a sé l’avventore trova due simboli politici attualissimi.