Veronasera.it - Colpito da divieto di dimora a Verona, lo trovano in un bar della stazione

Leggi tutto su Veronasera.it

Venerdì scorso, 25 ottobre, un marocchino di 28 anni è stato arrestato mentre si trovava in un bar di Piazzale XXV Aprile, a. Il giovane era ricercato per aver violato ildied è stato accompagnato in carcere.L'arresto è stato compiuto dagli agenti di pattuglia