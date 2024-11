Fanpage.it - Claudio Amendola: “Ho sperperato i miei soldi. In passato ho fatto qualche casino di troppo”

Leggi tutto su Fanpage.it

si racconta in un'intervista, dall'arresto a 18 anni fino alla sua esperienza nella fiction "I Cesaroni". Di recente è uscito il suo libro "Ma non dovevate anda' a Londra" in cui racconta la sua vita "dagli 11 ai 32 anni".