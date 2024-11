Oasport.it - Classifica Mondiale piloti F1 2024: Norris recupera 2 punti a Verstappen, Leclerc 3°

IlF1è scattato sabato 2 marzo con la disputa del GP del Bahrain, prima tappa di un campionato che si preannuncia molto lungo, avvincente e appassionante. La stagione della massima categoria automobilistica è scattata sul circuito del Sakhir, dove isi sono fronteggiati a viso aperto per la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i. Sono previsti ben 24 Gran Premi (con in aggiunta sei Sprint Race), che ci terranno compagnia fino a domenica 8 dicembre. Per info aggiornate sulle quote si possono alternative consultare i siti scommesse che prevedono la Formula 1 e che aggiornano in tempo reale le quotazione per riflettere i cambiamenti nel panorama della F1. Maxha vinto gli ultimi tre Mondiali e sarà ancora una volta l’uomo da battere.