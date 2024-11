Oasport.it - Classifica Mondiale costruttori F1 2024: McLaren guadagna punti alla Ferrari

Il GP del Bahrain, andato in scena sabato 2 marzo, ha segnato l’avvio delF1. La stagione sarà lunghissima, con la disputa di ben 24 Premi (a cui si aggiungono sei Sprint Race) e la conclusione prevista per domenica 8 dicembre ad Abu Dhabi. Si preannuncia un’annata agonistica particolarmente intensa per i piloti e anche per le scuderie, chiamate a un impegno molto probante lungo ben nove mesi e praticamente senza sosta. La Red Bull resta la compagine da battere: Max Verstappen ha vinto gli ultimi tre Mondiali ed è il miglior pilota in circolazione, l’olandese sarà affiancato dal messicano Sergio Perez, il quale sta facendo fatica considerando la qualità della monoposto a disposizione. Lacercherà di dire la sua con Charles Leclerc e Carlos Sainz, sfruttando una vettura apparsa in crescita rispetto a quella dello scorso anno.