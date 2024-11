Padovaoggi.it - Cittadella, mister Dal Canto: «Ci attende un ambiente caldo a Palermo. Limitiamo al minimo gli errori»

Leggi tutto su Padovaoggi.it

A caccia di conferme. Ilè pronto a imbarcarsi per la trasferta di, match valido per la 12ªgiornata del campionato di Serie BKT, con il desiderio di replicare il colpaccio di un anno fa propro al Barbera. In quel caso a decidere la contesa fu Luca Pandolfi, non entrato con la