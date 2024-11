Romadailynews.it - Cina: ministro del Commercio finlandese partecipera’ a CIIE di Shanghai

Helsinki, 02 nov – (Xinhua) – ?Il governoha annunciato venerdi’ che ildelEstero e dello Sviluppo Ville Tavioalla prossima China International Import Expo () di. “Lae’ un importante partner commerciale per la Finlandia, quindi e’ utile sostenere la promozione delle esportazioni e ilin settori che favoriscono le imprese finlandesi. E’ la quarta volta che la Finlandia ha un padiglione nazionale alla”, ha dichiarato Tavio in un comunicato stampa. Il comunicato sottolinea inoltre cheospita il piu’ grande cluster di imprese finlandesi in. Secondo il comunicato, Tavio guidera’ una delegazione commercialeindal 4 all’8 novembre.