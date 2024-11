Today.it - Chi è Pasquale La Rocca: età, vita privata, fidanzata, Ballando con le stelle, Instagram

Leggi tutto su Today.it

Il ballerinoLaè riuscito a vincere le prime due edizioni di "con le", alle quali ha partecipato come maestro (in coppia con Luisella Costamagna nel 2022; con Wanda Nara nel 2023). Già reduce da alcune vittorie in campo internazionale, è diventato in pochi anni uno