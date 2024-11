Noinotizie.it - Cerignola: incidente, morto 34enne Scontro auto-camion

Leggi tutto su Noinotizie.it

in un tratto della strada provinciale 77, in territorio di. Per cause da dettagliare si sono scontrati all’alba uned un’il cui conducente, 34 anni, èsul colpo. L'articolo proviene da Noi Notizie..