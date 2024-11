Napolitoday.it - Centro storico: sorpresi a cedere la droga

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne napoletano e un 25enne della Repubblica Dominicana, entrambi con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione