Carabinieri sequestrano giocattoli pericolosi

Tempo di lettura: < 1 minutoIdel Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno, in vista della festività di Halloween, hanno intensificato i controlli finalizzati al contrasto del commercio di prodotti “a tema” per bambini (tra cui maschere, teschi, lanternine etc), potenzialmenteper la salute dei consumatori. Nel corso delle attività, sono stati sequestrati 120 articoli in vendita sugli scaffali di alcuni esercizi commerciali della Valle dell’Irno e della Piana del Sele, risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale (Codice del Consumo), con particolare riferimento alla mancanza delle informazioni minime previste a garanzia degli acquirenti. Per le violazioni rilevate sono state contestate due sanzioni amministrative pari a circa 2mila euro.