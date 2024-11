Canyonista italiano muore in Svizzera

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

19.14 Ungenovese, Giacomo Boero, 28 anni, è morto mentre scendeva con una canoa nel canyon Segnes, nel Cantone dei Grigioni, in. Il giovane sarebbe rimasto incastrato in una corda con un piede mentre era sotto una cascata. Avrebbe provato a tenersi a una roccia ma l'acqua lo avrebbe spinto a testa in giù facendolo annegare. Il corpo è stato recuperato solo nel pomeriggio.