Riminitoday.it - Calcio, Rimini sconfitto di misura a Gubbio: decide la prodezza di Fossati al 94'

Leggi tutto su Riminitoday.it

Sconfitta esterna per il, punito aal 94esimo da un gran gol di. Sembrava destinata allo 0-0 la gara in cui a regnare sono stati per larghi tratti equilibrio e stanchezza. Dopo una grossa occasione fallita nella ripresa, gli umbri sono stati premiati nel finale e hanno così