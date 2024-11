Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti: 6 anticipi. Il Barcaccia per l’exploit

A causa dell’infrasettimanale oggi niente Eccellenza e Promozione, ma ecco ben seitra Prima, Seconda e Terza categoria (tutti in programma alle ore 15, tranne Gattatico-San Lorenzo Monticelli che è fissata alle 14.30). In Prima partiamo dal girone B: l’Atletico Bibbiano Canossa (8) cercherà la vittoria che manca da due turni ospitando il fanalino di coda, che ha solo 2 punti e non ha mai vinto. Arbitrerà Ledio Hysa di Faenza. Poi il girone C: la Rubierese (11) sogna la vetta della classifica per una notte e ospiterà l’ostico Daino Santa Croce (5) che cerca punti per allontanarsi dai bassifondi. Direzione affidata a Sara Cimelli di Piacenza. Tocca anche alla Seconda categoria, con un tris di gare del sabato. Nel girone B (di Parma) ecco il Gattatico (9) che può balzare in vetta almeno fino a domani in caso di successo col San Lorenzo Monticelli (7).