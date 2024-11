Calcio | Alluvione Valencia BarçaFlick Avrei sospeso tutta la giornata

Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Alluvione Valencia. Barça,Flick"Avrei sospeso tutta la giornata"

Leggi tutto su Ilgiornaleditalia.it

"Quanto accaduto una tragedia per tutti. Contro l'Espanyol ci attende un derby difficile" BARCELLONA (SPAGNA) - "Non è facile prendere una decisione su cosa fare. È già successo tre anni fa in Germania. Noi sosteniamo tutte le persone colpite, ma è una questione che riguarda la Liga". A dirlo è il t