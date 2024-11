Calcionews24.com - Cagliari, l’ex attaccante Sau riparte dall’Eccellenza: ecco la sua prossima destinazione

Leggi tutto su Calcionews24.com

rossoblu giocherà in Eccellenza dopo le varie stagioni in Serie A:la suaMarco Sau,del, si rimette in gioco. Il centravanti dei sardi ha giocato 202 partite tra Serie A e B con la maglia dei Casteddu segnando 49 reti. L’ultima avventura è stata con la FeralpiSalò. Secondo