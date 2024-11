Bresciatoday.it - Cacciatore infortunato in quota: interviene il Soccorso Alpino

Leggi tutto su Bresciatoday.it

Brutta avventura in Valtrompia per un: l'uomo, un 56enne, si trovava a Dosso Castol, località sita a 600 metri di, sopra Sarezzo, quando a seguito di una caduta non è più stato in grado di proseguire. La richiesta diè arrivata poco prima delle 11 di questa