Lanazione.it - Brugnato piange l’ex sindaco Minchella

Leggi tutto su Lanazione.it

, 3 novembre 2024 – Lutto aper la morte delFranco. “Ile l’amministrazione comunale – si legge nel post del Comune - esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Francodella Città didal 1992 al 1995. Nell’esprimere la propria vicinanza alla famiglia, lo ricordiamo e lo ringraziamo per aver servito la comunità brugnatese con onore, passione e dedizione, contribuendo alla sua crescita e al suo sviluppo”.sarà ricordato nel corso della prossima seduta del consiglio comunale; lo stesso Comune, in segno di rispetto, ha listato a lutto il vessillo comunale. Il funerale sarà celebrato lunedì 4 novembre alle 15 in Concattedrale.