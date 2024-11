Comingsoon.it - Beautiful: Hope e Carter silureranno Steffy e prenderanno il controllo della Forrester nelle puntate americane della Soap?

La liaison trapotrebbe risultare molto pericolosa per. I due ragazzi, sfruttando un momento di debolezza, potrebbero cercare di liberarsi di lei e prendere il suo posto come CEO dell'azienda. Ma succederà davvero, presto in arrivo su Canale?