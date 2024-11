Laverita.info - Beatificano chi compra bambini

(Laverita.info - sabato 2 novembre 2024) Secondo l’accusa, la coppia di uomini italiani andata in cerca di un utero in affitto in Argentina avrebbe sfruttato una ragazza povera facendone una incubatrice umana. Ma i due sono presentati come vittime, colpevoli di troppo amore. Così umiliano le nuove schiave.