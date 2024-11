Oasport.it - Basket femminile, Venezia batte Brescia in Serie A1. Successi esterni per Tortona e Sesto San Giovanni

Leggi tutto su Oasport.it

Si sono completati da poco i tre anticipi dellaA1 diper la sesta giornata della regular season 2024-2025, con Schio che osserva un turno di riposo: andiamo a riepilogare brevemente come sono andati. O.ME.P.S. BATTIPAGLIA-AUTOSPED G BCC DERTHONA55-66 Colpo esterno di, che espugna il PalaZaulindo l’O.ME.P.S. Battipaglia per 55-66. Padrone di casa che iniziano meglio la sfida (17-13), subendo però l’iniziativa piemontese con Derthona che opera il sorpasso alla prima sirena (18-19). Nel secondo quarto le ospiti aumentano il ritmo e vanno a +8 (20-28), con Battipaglia che reagisce (32-31) prima di subire il mini-break di 4-0 all’intervallo lungo (32-35). Nella ripresariprende a spingere e sfonda la doppia cifra di vantaggio (38-48), con le campane che non riescono a rimanere in scia alle avversarie dopo 30’ di gioco (42-54).