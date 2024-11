Europa.today.it - Bari-Reggiana 2-2: i biancorossi buttano via un'altra vittoria

Leggi tutto su Europa.today.it

Ennesimo pareggio per il, fermato sul 2-2 in casa dalla. Questa volta il risultato lascia davvero l'amaro in bocca, dato che isi erano portati in vantaggio di due reti all'inizio della ripresa con Benali e Novakovich e poi hanno compromesso tutto nel finale, prima con