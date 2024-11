Ilpiacenza.it - «Aurora figlia di tutte noi»: flash mob delle Donne in Nero in memoria di tutti i femminicidi

Leggi tutto su Ilpiacenza.it

«Indie di». A organizzare il sit in il gruppoinPiacenza, che nella mattinata del 2 novembre si è dato appuntamento all’angolo tra via Cavour e via XX Settembre. Sui cartellipartecipanti scritte quali “mai più” e “di