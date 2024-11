Viterbotoday.it - Anziano scompare da Vallerano, ritrovato dopo ore

Leggi tutto su Viterbotoday.it

scomparso daore. Di Ugo Erasmi, 85 anni, non si avevano più notizie da questa mattina, sabato 2 novembre.Sono state ore di apprensione, fino a quando non è stato rintracciato intorno alle 16. Erasmi si era allontanato a piedi dalla zona di viale Verdi e per