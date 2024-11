Lapresse.it - Alluvione Spagna, si continuano a cercare i dispersi a Valencia

Anche i militari al lavoro in, nella zona di, perdopo l’che ha colpito la regione provocando almeno 205 morti. In pochi minuti, le inondazioni improvvise causate da forti acquazzoni hanno spazzato via tutto ciò che trovavano sul loro cammino. Senza il tempo di reagire, le persone sono rimaste intrappolate nei veicoli, nelle case e nelle aziende.