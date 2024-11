Lapresse.it - Alluvione Spagna, sale a 207 morti il bilancio vittime: quasi tutte a Valencia

Continua a salire ildelledell’in. Il ministro dell’Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, ha affermato che al momento sono 207 iaccertati, di cui 202 nella sola regione di. Il ministro, in un’intervista a Cadena Ser ha detto che “è ragionevole pensare che avremo altri”. Rispetto al numero dei dispersi ha affermato che “è impossibile” ad ora “conoscerlo”, “non sarebbe saggio da parte mia fornire una cifra”, ha aggiunto. Riguardo al numero pubblicato da eldiario.es di 1.900 chiamate per denunciare persone scomparse, Marlaska ha precisato che si tratta di chiamate che il 112 riceve da chi dice di non riuscire a trovare i propri parenti ma avverte che molte persone che poi ritrovano i propri cari non comunicano il ritrovamento.