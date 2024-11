Inter-news.it - Adani: «Frattesi maestro di inserimenti. Un titolare in più dell’Inter!»

(Inter-news.it - sabato 2 novembre 2024)Danieleè esaltato dalle prestazioni di Davidenell’ultimo periodo. L’ex difensore nerazzurro lo vede come unin una caratteristica sul canale Youtube Viva el Futbol. CARATTERISTICA – Danieleè impressionato dal centrocampista nerazzurro: «Io non tolgo niente a nessuno,è unin più così come l’anno scorso che era decisivo con dodici minuti di gioco. Lui è assolutamente è un uomo in più in Nazionale anche, con Barella non penso tornerà in panchina con Spalletti. Prima e durante l’Europeo il ct lo richiamava tantissimo.ha una caratteristica unica: ha un tempo per entrare in area di rigore impressionante. Tempo, corsa e stoccata. Sa fare gol, è un cecchino e può essere docente didi centrocampisti in area di rigore. Avrebbe una cattedra in qualsiasi università.