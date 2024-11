Sport.quotidiano.net - A montecarlo. Jannik si allena con Stepanek: "Ci si vede a Torino»

Con un selfie che è tutto un programma ecco il ritorno in pista diSinner. Dopo il forfait all’ultimo Master 1000 della stagione, in scena a Parigi-Bercy, il 23enne altoatesino è tornato adrsi in vista dei due ultimi importanti impegni del 2024, ovvero le Atp Finals die le finali di Coppa Davis di Malaga. In questo caso a darne notizia (su Instagram), è stato il suo coach Darren Cahill. Nelle immagini si vedono il tennista azzurro, l’tore australiano e l’ex giocatore ceco Radekal termine di una sessione dimenti svolta al Country Club di Monte-Carlo, città in cui l’altoatesino si è stabilito da anni. "Bello essere di nuovo in campo e in azione. Ci vediamo presto a", ha scritto Cahill.