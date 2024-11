A che ora saranno qualifiche e gara GP Brasile 2024? I nuovi orari

Leggi tutto su Sportface.it

La tabella di marcia del Gran Premio delsubisce un forte scossone. La pesante pioggia caduta sul circuito di Interlagos ha reso impossibile l’attività in pista, con le– attese per le 19:00 italiane – che sono state prima rimandate di qualche ora, poi spostate alla giornata di domani 3 novembre. L’o esatto è ancora da definire, ma le vetture scenderanno in pista prima del Gran Premio. Lafinale del weekend è attesa per le 18:00 di domani. A che oraGP? ISportFace.