A casa di Maria Latella riconfermato: "Stiamo cercando la collocazione giusta"

Per un Antonino Monteleone che chiude, unache viene riconfermata. La notizia, non scontata visti gli ascolti (circa 2,1% nelle 8 puntate), l’ha data la diretta interessata che, ospite a TV Talk, ha fatto un bilancio della stagione appena conclusa di Adi: Sono molto contenta, è la prima volta per me in Rai da molti anni, ho cominciato a Rai3 nel ’96-’98. Io teorizzo la necessità di parlare e di riconquistare lo spirito della conversazione che è una cosa bellissima. E’ bello non darsi sulla voce ma ascoltarsi. La conduttrice, poi, ha anche affermato con soddisfazione la riconferma per una seconda stagione:unaper un tipo di programma che ha bisogno non di scontro e il martedì sera invece c’è guerre stellari da tutte le altre parti.