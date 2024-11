Quotidiano.net - 19enne ucciso nel napoletano durante lite in piazza

Unincensurato è morto dopo essere stato colpito questa notte, inRaffaele Capasso, a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, da un proiettile al culmine di unatra gruppi di giovani. A esplodere i colpi d'arma da fuoco uno sconosciuto. Il, di Casoria, colpito in pieno petto, e' morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale del Mare. Un altro proiettile ha ferito al gomito un. Anche lui incensurato, portato in ospedale, non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio e della sezione operativa di Torre del Greco.