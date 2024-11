Infobetting.com - Willem II-Twente (sabato 02 novembre 2024 ore 16:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi tutto su Infobetting.com

Ilnon sta vivendo una stagione felicissima ma la netta vittoria nel derby contro l’Heracles Almelo, il Twentse derby per la precisione, potrebbe aver dato ai Tukkers la spinta necessaria per andare a prendersi tre punti sul campo nel neopromossoII, che in quanto tale può essere soddisfatto dei suoi dodici punti in InfoBetting: Scommesse Sportive e