Vivi Poggibonsi-Rifondazione bocciano il 'Regolamento'

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: "Un Regolamento di questa importanza avrebbe dovuto portare la Giunta e il Presidente del Consiglio comunale a riflettere sulla necessità di una più larga maggioranza possibile, se non l’unanimità. Si è voluto invece forzare i tempi".comunista, in una nota congiunta dei rispettivi capigruppo Claudio Lucii e Lorenzo Scoccati, motivano il no sul regolamento di partecipazione. "Abbiamo votato due emendamenti, nei quali si allargavano i poteri dei Consigli e si prevedeva l’elezione dei consiglieri col voto dei cittadini. La maggioranza li ha respinti, pertanto non ci sarà l’elezione dei consigli di frazione, ma l’indicazione con il sostegno di 10 firme. Un’occasione persa per rilanciare l’importanza della partecipazione diretta".