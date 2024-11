Riminitoday.it - Vandalismi da Halloween: a fuoco una rotoballa ed un cassonetto della spazzatura

Leggi tutto su Riminitoday.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Riminitoday.it: Notte di, ma anche dicome accade da alcuni anni a questa parte. Nel corsoserata di giovedì non sono mancate segnalazioni alle forze dell'ordine di cittadini infastidi per il disturboquiete pubblica, causando non pochi disagi agli amici a quattro zampe. A Villa