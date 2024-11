Quotidiano.net - Usa: rilasciato il rapper Young Thug, si è dichiarato colpevole

Ilamericanoè statoieri dopo essersidi coinvolgimento in una banda criminale e di accuse legate a droga e armi da fuoco: è quanto risulta dai registri del carcere della contea di Fulton, in Georgia, dove era rinchiuso. Secondo il New York Times (Nyt), la decisione è stata presa dopo che il giudice ha condannato il cantante 33enne di Atlanta a scontare una pena di 15 anni di libertà vigilata. Ilera stato arrestato nel 2022 con l'accusa di coinvolgimento in una gang in violazione della legge sulla criminalità organizzata.