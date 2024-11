Lapresse.it - Usa, due morti durante i festeggiamenti di Halloween a Orlando

(Di venerdì 1 novembre 2024) Due persone sono state uccise e altre sei sono rimaste ferite in due sparatorie avvenute tra la folladi. Lo hanno dichiarato le autoritĂ locali. Gli agenti hanno risposto a una segnalazione di spari nel centro della cittĂ poco dopo l’1 di notte. Una seconda sparatoria, pochi minuti dopo, è avvenuta a breve distanza dagli agenti, che hanno rapidamente effettuato un arresto, ha dichiarato il capo della polizia Eric Smith. I sei feriti, di etĂ compresa tra i 19 e i 39 anni, sono stati trasportati in ospedale per essere curati e sono in condizioni stabili, ha detto aggiunto. Un 17enne è stato preso in custodia in quanto sospettato di essere l’autore degli spari. Sulla scena dell’arresto è stata recuperata una pistola e non ci sono altri sospetti. Â