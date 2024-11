Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 01-11-2024 ore 19:10

Leggi tutto su Romadailynews.it

(Romadailynews.it - venerdì 1 novembre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliana Ottorino radiazione in tornata da attaccare la periferia sud di Beirut secondo il premier libanese l’espansione di questi Raid contro il suo paese indica un rifiuto degli spazi per una tregua e mentre la CNN scrive che Israele si trova in un alto livello di prontezza in vista di un possibile attacco dell’Iran non si arresta il rally del petrolio su queste rinnovate tensioni il prezzo si avvicina ai 75 dollari al barile Intanto il Ministro della Sanità la striscia di Gaza controllato da Massa aggiornato il bilancio dei morti nel territorio palestinese dall’inizio della guerra più di un anno fa la nuova conta monta 43.