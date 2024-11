Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 01-11-2024 ore 18:10

(Romadailynews.it - venerdì 1 novembre 2024)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Esterina apertura alto livello di prontezza in Israele in vista di un possibile attacco dall’iran lo scrive la CNN citando una fonte Militare italiana che Tuttavia ha aggiunto che stanno ancora dando il processo decisionale in Iran per illuminare se quando avrà luogo una rappresaglia per i raid israeliani della scorsa settimana Intanto le dirette continua a colpire con Raid aerei La periferia sud di Beirut Luca forti hezbollah New York Times riporta che la guida Suprema dell’Iran ha dato ordine lunedì scorso di prepararsi ad attaccare Israele secondo fonti iraniane ha deciso che dopo aver esaminato dal porto militare dettagliato sui danni causati attacco italiano del 26 ottobre secondo la guida Suprema la portata dell’attacco di Israele è stata troppo ...