Ultime Notizie Roma del 01-11-2024 ore 15:10

(Di venerdì 1 novembre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio alto di quello di prontezza in Israele in vista di un possibile attacco dell’Iran lo scrive la CNN citando una fonte Militare italiana che Tuttavia ha aggiunto che stanno ancora valutando il processo decisionale in Iran per determinare se e quando avrà luogo una rappresaglia dei Raid israeliani della scorsa settimana Intanto vdf continua a colpire con Raid aerei La periferia sud di Beirut Roccaforte dentro la e non la denuncia che gli israeliani hanno colpito la sua sede in altri giorni dalla catastrofe provocata da Valencia che ha provocato finora 158 morti continuano le ricerche dei Dispersi il cui numero resta ancora imprecisato l’emergenza resta alta circa 363 mila abitanti senza acqua potabile 50.