Udinese-Juventus rivedi la conferenza stampa di Thiago Motta VIDEO

Leggi tutto su Sportface.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sportface.it: Ecco ilper rivedere ladialla vigilia di, valida per l’undicesima giornata di Serie A 2024/2025. Diversi i temi toccati dal tecnico bianconero, in un momento in cui la sua squadra deve ritrovare un po’ di smalto e un po’ di compattezza difensiva. Il tutto, alla vigilia di una partita molto importante contro un’avversaria che fin qui in casa ha fatto molto bene.ladi) SportFace.