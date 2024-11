Ucraina, è stato ucciso da una granata il soccorritore italiano Massimiliano Galletti - L’uomo, 59 anni, di San Benedetto del Tronto, è morto lunedì scorso dopo un mese di coma all’ospedale di Kiev. Era nel Paese per assistere i combattenti al fronte Repubblica.it - Ucraina, è stato ucciso da una granata il soccorritore italiano Massimiliano Galletti Leggi tutto su Repubblica.it (Repubblica.it - venerdì 1 novembre 2024)- L’uomo, 59 anni, di San Benedetto del Tronto, è morto lunedì scorso dopo un mese di coma all’ospedale di Kiev. Era nel Paese per assistere i combattenti al fronte

Ucraina, è stato ucciso da una granata il soccorritore italiano Massimiliano Galletti

L’uomo, 59 anni, di San Benedetto del Tronto, è morto lunedì scorso dopo un mese di coma all’ospedale di Kiev. Era nel Paese per assistere i combattenti al ...

Massimiliano Galletti, volontario italiano morto in Ucraina: forse ucciso da una granata, era in coma da un mese

SAN BENEDETTO La salma di Massimiliano Galletti potrebbe rientrare già la prossima settimana. Un’agenzia di pompe funebri si sta occupando del rimpatrio. Questione discussa ieri in ...

Massimiliano Galletti, chi era il soccorritore italiano morto a Kiev: l'impegno umanitario, la missione in Ucraina, la moglie e la figlia

È morto dopo un mese di coma Massimiliano Galletti, il 59enne originario di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) impegnato in Ucraina come soccorritore. Deceduto a seguito delle gravissime ferite ...

Massimiliano Galletti, volontario italiano morto a Kiev: è giallo. «Colpito da una scheggia dopo un'esplosione»

Galletti è morto lunedì scorso all'ospedale di Kiev, probabilmente dopo un mese di coma, a seguito delle gravissime ferite riportate dalle schegge di una granata Ucciso da una scheggia dopo ...